Coronavirus, Fontana: Fase positiva ma siamo ancora nel pieno bagarre

di lrs

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Siamo in una fase positiva ma non siamo fuori, siamo ancora nel pieno della bagarre e della battaglia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Tgcom24. "Rispetteremo le misure che ci sono. Se ci lasceremo andare, se andremo a fare una passeggiata con gli amici, se andremo al lago, se non saremo rigorosi, c'è il grosso rischio che continui a correre il contagio", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata