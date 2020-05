Coronavirus, Fontana: Contagio? Rispetto altre regioni lo abbiamo contenuto bene

di bdr/mad

Milano, 14 mag. (LaPresse) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha sottolineato come la Sanità lombarda e in generale la regione, di fronte all'infuriare del contagio, "rispetto ad altre regioni" abbia "fatto bene". A dimostrarlo, tra le altre cose, ha spiegato Fontana nel corso della presentazione dell'iniziativa 'RipartiLombardia' voluta dal consiglio regionale, sono i dati relativi all'indice del contagio.

"I dati bisogna leggerli con attenzione, che purtroppo in questi ultimi tempi è venuta un po' meno. Il dato importante - ha spiegato Fontana - è l'indice di contagio e noi siamo tra le migliori regioni, al pari del Veneto e poco sotto della Valle d'Aosta. Non dobbiamo farci spaventare dai numeri, perché noi siamo 10 milioni e i numeri sono molto diversi. Il dato dell'indice di contagio dimostra che le scelte fatte sul contenimento del virus hanno dato risultati positivi. Siamo partiti da una situazione di gran lunga peggiore come numeri, violenza e aggressività di questo virus e siamo riusciti a contenerlo talmente bene che oggi siamo tra le 3 o 4 regioni che hanno il migliore indice di diffusione del virus, che è 0,53 rispetto a una media nazionale che è intorno allo 0,70", ha concluso.

