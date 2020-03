Coronavirus, Fontana: Bene ok Aifa, via a sperimentazione Avigan

di mad

Milano, 23 mar. (LaPresse) - "Il nuovo farmaco Avigan, non si sa se funzioni o non funzioni, ma adesso potrà essere testato, grazie alle sollecitazioni che abbiamo inviato a Roma perché venisse immediatamente sperimentato. E la sperimentazione, grazie all'ok dell'Aifa, inizierà immediatamente in Lombardia, già da domani, e speriamo che contribuisca a eliminare questo maledetto virus". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'assessore al Bilancio, Davide Caparini, ha aggiunto: "È un farmaco da banco in Giappone già dal 2014 per combattere l'influenza, e ha dato risultati positivi, ma bisogna ancora capire quanto questo farmaco possa essere efficace. Ringraziamo il ministro Speranza che ha accolto il nostro accorato appello. La sperimentazione partirà subito in Lombardia".

