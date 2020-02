Coronavirus, Fontana: Basilicata? Sbagliato stop spostamenti a tutti lombardi

di ect

Milano, 24 feb. (LaPresse) - "Alla Basilicata dico: se il provvedimento si riferisce a chi arriva dalla zona rossa, lo abbiamo detto anche noi. Se si riferisce a tutta la Lombardia è sbagliato perchè vuole dire che nessuno può muoversi, sarebbe una scelta eccessiva più grave del male che stiamo cercando di combattere". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Radio anch'io su Rai Radio1 in merito alla volontà della Basilicata di mettere in quarantena chiunque venga dalla Lombardia e le altre regioni del nord Italia in cui si sono verificati casi di coronavirus.

