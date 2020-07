Coronavirus, Fontana: Autunno difficile, governo dia risposte chiare

di lrs/mad

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Tanti sono i temi aperti e le preoccupazioni che non possiamo nascondere. L'autunno sarà difficile. In questo contesto servono risposte chiare dal governo sui nodi ancora irrisolti. La Regione è, come sempre, pronta a fare la sua parte per surrogare alle mancanze del governo", a partire "dalle linee guida per la riapertura delle scuole". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio regionale. "È ora che il governo dia indicazioni semplici e certe e con una voce unica. E serve un intervento" sui trasporti e "per scaglionare gli orari di lavoro per non arrivare a una situazione ingovernabile", ha aggiunto.

