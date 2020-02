Coronavirus, Fontana ai privati: Forniteci le mascherine

di ect

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "Non è sbagliata, purtroppo sono le uniche che ci restano. Questo è un grave problema. Sono molto nervoso del fatto che non siano in grado di fornirci le mascherine. Anzi, se c'è qualche privato che sul territorio italiano o anche non italiano è in condizioni di fornirci le mascherine..". Così a Rtl 102.5 il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla tipologia di mascherina da lui indossata, in via precauzionale, in un video su Facebook dove annuncia il contagio di una sua stretta collaboratrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata