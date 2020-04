Coronavirus, Fontana a Boccia: Fatto molto di più noi come Regione

di mad

Milano, 2 apr. (LaPresse) - "Credo a quello che dice il ministro Boccia ma devo credere anche ai dati in mio possesso: per ora credo che abbiamo fatto molto di più come Regione". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commentando le affermazioni del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, su quanto sta facendo il Governo per affrontare l'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata