Coronavirus, Fontana: 4 mln mascherine comprate, Lombardia ha fatto da sola

di lrs

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "Finalmente, dopo cinque giorni dall'inizio della situazione emergenziale, siamo riusciti come Regione Lombardia ad acquistare 4 milioni di mascherine che distribuiremo domani a tutti coloro che si occupano di curare i malati, medici e infermieri. Abbiamo a cuore la salute dei nostri medici che stanno facendo un lavoro eccezionale. Il problema è stato risolto in casa ma va bene così". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento al telefono con l'auditorium Testori dove è in corso il punto stampa sul coronavirus.

