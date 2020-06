Coronavirus, Fondazione Gimbe: Meno tamponi in 9 regioni, male strategia

di lrs

Milano, 11 giu. (LaPresse) - "Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe conferma l'ulteriore e costante alleggerimento di ospedali e terapie intensive. Tuttavia sul fronte dei tamponi diagnostici, che condizionano il numero di nuovi casi, dopo il vertiginoso crollo della settimana scorsa, 9 regioni arretrano ulteriormente: la strategia di testing per la fase 2 continua a non essere adeguata". Così la Fondazione Gimbe in una nota.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata