Coronavirus, focolaio in Mugello: 18 positivi e 300 in quarantena

di fbg/mad

Firenze, 29 lug. (LaPresse) - Focolaio di Covid-19 in Mugello, in provincia di Firenze. Sono 18 i casi risultati positivi nei giorni scorsi nei comuni dell'area del Mugello, tra Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Vicchio e uno di questi è residente invece a Firenze, fa sapere l'Asl Toscana centro. L'età media è tra i 13 e i 55 anni, ma la gran parte è concentrata nella fascia tra 18 e 30 anni. Al momento si trovano tutti in isolamento domiciliare, la maggior parte asintomatici, in pochi casi con lieve sintomatologia.

Con la comparsa, lo scorso 22 luglio, del primo caso positivo l'azienda sanitaria ha tempestivamente attivato l'indagine epidemiologia attraverso le strutture del Dipartimento di prevenzione per rilevare i contatti stretti posti in quarantena ed effettuare i tamponi. Al momento sono stati effettuati circa 250 tamponi e circa 300 sono le persone in quarantena. I 18 casi sono i risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi. Tra oggi e domani sono già previsti ulteriori accertamenti diagnostici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata