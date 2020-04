Coronavirus, Fnomceo su dati Iss: 94 medici morti, 12.681 sanitari contagiati

di mad

Milano, 7 apr. (LaPresse) - Salgono a 94 i medici caduti durante la lotta contro il coronavirus, pubblicati nel triste elenco sul Portale Fnomceo. Mentre, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 12.681 gli operatori sanitari contagiati. Lo rende noto la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in un messaggio in occasione della Giornata mondiale della Salute. A farsi portavoce dell'organo di governo della Fnomceo, riunito su una piattaforma streaming per la quarta volta dall'inizio dell'epidemia – la prima, l'11 marzo scorso, per ricordare, a poche ore dalla sua scomparsa, Roberto Stella, il primo medico caduto – è il suo presidente, Filippo Anelli.

