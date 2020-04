Coronavirus, Fnomceo: Sale a 87 numero medici morti

di mrc

Torino, 6 apr. (LaPresse) - Sale a 87 il numero dei medici morti in Italia a causa del coronavirus. Lo riferisce la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Le ultime vittime sono Riccardo Zucco, neurologo, Ghvont Mrad, medico termale, Gianbattista Bertolasi, medico di medica generale, Silvio Lussana, medico internista ex primario di medicina, Giuseppe Aldo Spinazzola, cardiologo, Vincenzo Emmi, rianimatore, Carlo Amodio, radiologo ex primario di radiologia.

