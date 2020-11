Coronavirus, Fnomceo: Natale sereno? Estremamente improbabile senza lockdown

Milano, 9 nov. (LaPresse) - Ci sarà un Natale sereno senza lockdown? "In questo momento è estremamente improbabile che noi possiamo avere un Natale sereno, perché dobbiamo vedere che cosa succede con le applicazioni del lockdown che noi come medici, a questo punto, preferiremmo generalizzato, senza zone differenti. Perché la curva dei contagi è tale e l'aumento dei posti nelle terapie intensive è tale che dobbiamo raggiungere una inversione di tendenza in tempi estremamente brevi. Non possiamo più aspettare". Così Giovanni Leoni, vicepresidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, a LaPresse.

