Coronavirus: finita la quarantena per gli italiani alla Cecchignola

Finita la quarantena per i 55 italiani rientrati da Wuhan lo scorso 3 febbraio e tenuti in isolamento alla Cecchignola, In 19 hanno lasciato in serata il centro dell'esercito a Roma per tornare a casa dalle proprie famiglie, gli altri ripartiranno venerdì mattina. Tutti sono risultati negativi al test per il coronavirus. Slitta intanto il rientro dei connazionali che si trovavano a bordo della Princess Diamond, bloccata al porto di Yokohama, l'aereo miliare che è andato a riprenderli in Giappone partirà venerdì, ha spiegato il ministro della Salute Speranza. Al momento tutti gli italiani risultano negativi, salvo il caso già noto di un passeggero. Anche loro verranno messi in quarantena per 14 giorni alla Cecchignola.

