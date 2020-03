Coronavirus, Fimmg: Corsa acquisto farmaci persone sane a Milano e Brescia

di lrs

Milano, 26 mar. (LaPresse) - Sempre più persone, anche se senza sintomi, "si stanno accaparrando in modo preventivo" farmaci che vengono usati contro il coronavirus. Lo denuncia Paola Pedrini, segretaria generale per la Lombardia della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale). "Segnalazioni arrivano da Milano e Brescia. Questi pazienti hanno segnalato che hanno comprato per la prevenzione" il Plaquenil, il cui principio attivo è l'idrossiclorochina, che "sembra essere utile" nella lotta al Covid-19 "ma non c'è la conferma". "E' una cosa assurda - aggiunge - i farmaci vanno assunti solo su prescrizione medica. Questo farmaco sta scarseggiando. Nel territorio ci sono dei pazienti che già lo prendevano e ora fanno fatica a trovarlo". L'idrossiclorochina è indicata per il trattamento, ad esempio, dell'artrite reumatoide.

