Coronavirus, Fedriga: Raccomandato prime due ore apertura negozi a over 65

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Come raccomandazione, non come obbligo, abbiamo inserito nell'ordinanza per la media e grande distribuzione che le prime due ore della giornata siano per gli over 65". Lo annuncia il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in conferenza stampa in merito all'ordinanza firmata dalla Regione con Emilia Romagna e Veneto.

