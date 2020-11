Coronavirus, Fedriga: Ordinanza intesa con ministero Salute

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "L'ordinanza ha avuto l'intesa del ministero della Salute" ed "entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani, quindi sarà valida da sabato". Lo annuncia il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in conferenza stampa in merito all'ordinanza firmata dalla Regione, con Emilia Romagna e Veneto. "Settimana prossima avremo un incontro a tre con le Regioni e con il Governo, incontro a cui il Governo ha già dato disponibilità", ha aggiunto.

