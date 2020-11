Coronavirus, Fedriga: No attività motoria in centro, solo periferia

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "L'attività motoria all'aperto è consentita in parchi pubblici e nelle periferie, sempre mantenendo la distanza di 2 metri, e lontano da strade, piazze e centri cittadini". Lo annuncia il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in conferenza stampa in merito all'ordinanza firmata dalla Regione con Emilia Romagna e Veneto.

