Coronavirus, Fedriga: In ordinanza obbligo mascherina sempre fuori casa

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "L'ordinanza prevede l'obbligo sempre della mascherina, quando si esce dalla propria abitazione se non sotto i 6 anni, con patologie o se da solo o con conviventi su mezzi privati". Lo annuncia il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in conferenza stampa in merito all'ordinanza firmata dalla Regione con Emilia Romagna e Veneto.

