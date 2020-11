Coronavirus, Fedriga: In negozi una persona per famiglia, mercati perimetrati

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "L'accesso ai negozi sarà consentito a una persona per nucleo familiare, salvo se per necessità di accompagnamento e con minori di 14 anni", mentre "i mercati saranno possibili solo se verrà consegnato un piano che preveda la perimetrazione, la presenza di un ingresso e di una uscita, e il servizio di controllo per il mantenimento del distanziamento". Lo annuncia il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in conferenza stampa in merito all'ordinanza firmata dalla Regione con Emilia Romagna e Veneto.

