Coronavirus, Federfarma: Prezzo mascherine andava imposto prima

di scp

Torino, 13 mag. (LaPresse) - "Era giusto imporre il prezzo" delle mascherine, ma "andava imposto prima, non a mercato in corso. Perchè è chiaro che a mercato in corso non funziona". Così il presidente di Federfarma Marco Cossolo ad 'Agorà' sui Ra3. "Nel momento in cui l'abbiamo chiesto era il 7 di marzo, e c'è tanto di lettera inviata al Mise e al ministero della Salute, allora lì sì non si generava ancora il meccanismo dell'importazione", ha rimarcato.

