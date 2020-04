Coronavirus, Fava: Domiciliari per boss? Motivazione non sia ipocrita

di ect

Milano, 22 apr. (LaPresse) - “Domiciliari per i boss anziani o malati? Non mi oppongo, ma serve una motivazione che non sia ipocrita. Non tirino fuori l'epidemia per uscire dal carcere, altrimenti è una presa in giro nei confronti delle centinaia di morti nelle case di riposo, dove, in là con gli anni e malati, gli anziani non hanno sicuramente le stesse condizioni di isolamento di chi è al 41 bis”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Antimafia siciliana, Claudio Fava, a LaPresse, in merito alla possibilità che i capimafia possano lasciare i penitenziari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata