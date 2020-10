Coronavirus, Farnesina: Raccomandato evitare viaggi all'estero

di dab

Roma, 26 ott. (LaPresse) - "Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie". È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri. "Si fa altresì presente che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia - prosegue il post -. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-Ue. Si ricorda che è disponibile all'indirizzo infocovid.viaggiaresicuri.it un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l'estero".

