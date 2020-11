Coronavirus, Farmindustria: Temperature vaccino sotto zero non è un problema

di scp

Torino, 11 nov. (LaPresse) - "E' normale per noi avere già dei farmaci e dei vaccini che viaggiano a temperature sotto lo zero e non è mai stato un problema". Così il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi a Sky TG24 Business.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata