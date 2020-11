Coronavirus, Farmindustria: Molte aziende hanno già cominciato a produrre vaccino

Torino, 11 nov. (LaPresse) - "Molte aziende hanno già cominciato fin da aprile, quando avevano un prototipo di vaccino che dava buone opportunita per poter arrivare fino in fondo, a produrlo, assumendosi il rischio di buttarla via questa produzione". Così il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi a Sky TG24 Business.

