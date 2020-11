Coronavirus, farmacisti Napoli: Situazione drammatica ossigeno, niente bombole

di lca

Milano, 13 nov. (LaPresse) - "Situazione drammatica" per l'ossigeno nelle farmacie di Napoli con bombole in via di esaurimento e "anche per l'ossigeno liquido i tempi di attesa sono di una settimana", mentre, di fronte alla carenza, si sta già muovendo un pericoloso "mercato parallelo". È l'allarme lanciato da presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Maria Iorio. "I farmacisti napoletani sono allo stremo professionalmente e, soprattutto, umanamente; non riuscire ad esaudire le richieste di ossigeno è una mortificazione umana, prima ancora che professionale", dichiara il presidente in una nota affidata ai social.

