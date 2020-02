Coronavirus fa più morti della Sars, rientrati italiani di Wuhan

In Cina salgono a 361 i morti causati dal coronavirus. Superati i 349 provocati dalla Sars nel 2003. Oltre 17.200 i contagiati. Atterrati a Pratica di Mare i quasi 60 italiani che erano bloccati a Wuhan, città focolaio dell'epidemia. Ora la quarantena. La Cina chiede aiuto: servono con urgenza mascherine e tute per il personale sanitario dice il portavoce del ministero degli Esteri. Per gli esperti americani vista l'alta trasmissibilità del vitrus, sarà quasi certamente una pandemia. Allo Spallanzani di Roma isolato il coronavirus, siamo tra i primi paesi al mondo a farlo. Sarà piu facile contrastarne la diffusione. L'emergenza sanitaria intanto affossa le borse cinesi riaperte dopo la pausa per il capodanno, Shangai giù dell'8%.