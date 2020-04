Coronavirus, F. Sala: Troppi spostamenti verso luoghi villeggiatura

di mad

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "In comuni che si trovano sulle direttrici per i luoghi di villeggiatura stanno aumentando gli spostamenti. Noi lo abbiamo segnalato alle prefetture e saranno aumentati i controlli, perché temiamo che alcuni stiano andando nelle seconde case. Non fatelo, restate a casa anche a Pasqua per non vanificare gli sforzi fatti finora". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

