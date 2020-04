Coronavirus, F. Sala: In Lombardia mobilità risale, è al 42%

di mad

Milano, 16 apr. (LaPresse) - "Come sapete, l'ultimo decreto del Governo ha avviato qualche attività, che può riaprire, e il dato a mercoledì 15 aprile sulla mobilità è il 42% di un giorno normale, quindi la mobilità in Lombardia sta salendo. Già martedì eravamo saliti al 40%. Per ritrovare il 42% dobbiamo andare indietro 25 giorni. Pensiamo che sia dovuto alle attività economiche e produttive rimesse in moto. Ma l'appello è sempre a restare in casa e al distanziamento solidale, per solidarietà verso gli altri. Sono le uniche armi per combattere il Covid". Lo ha detto il vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala.

