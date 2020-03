Coronavirus, F. Sala: Ancora 42% lombardi in movimento, dato troppo alto

di lrs

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "Io volevo analizzare i dati di movimento, forniti dalle celle telefoniche. Ieri, abbiamo avuto un 42% rispetto a un giorno normale. Avevamo preso il 20 febbraio come giorno normale, lunedì abbiamo dato il 43%. Questo ci sembra ancora un dato troppo alto, incidono molto le attività economiche. A nostro avviso, c'è ancora troppo movimento per rallentare il contagio". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante il consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus."Domani cominceremo a fare un'analisi sulle fasce orarie e analizzeremo altre informazioni per decidere come comportarci in merito", ha aggiunto.

