Coronavirus, Emiliano: Primo caso in Puglia, paziente di Codogno

di lrs

Milano, 26 feb. (LaPresse) - "Come avevamo previsto, abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus. Il test verrà domani trasmesso all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza". Lo fa sapere su Facebook il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

