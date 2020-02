Coronavirus, Emiliano: Paziente isolato a Taranto, decorso regolare

di lrs

Milano, 26 feb. (LaPresse) - "Il paziente", il primo positivo secondo i primi test in Puglia, "è isolato sin da ieri al reparto infettivi dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto in stanza a pressione negativa, è stato prelevato dal domicilio nel quale viveva a suo dire da solo in ambulanza del 118 dedicata da personale dotato dei necessari dispositivi di protezione". Così su Facebook il governatore della Puglia, Michele Emiliano. "Il decorso dell'influenza è regolare e allo stato senza complicazioni. Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto, dopo il soggiorno a Codogno, verranno sottoposte a tampone e poste in quarentena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata