Coronavirus, Emiliano: In Puglia tutti possono chiedere Dad, scuole obbligate

di mad

Milano, 7 nov. (LaPresse) - "Tutti i cittadini che non vogliono la didattica in presenza per i propri figli possono chiedere la didattica a distanza integrata. Le famiglie degli studenti che da lunedì desiderano avere la Dad non dimentichino di comunicare alla direzione dell'istituto questa loro volontà. Le scuole sono tenute, alla luce dalla mia ordinanza n. 413, a concedere la Dad". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

