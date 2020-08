Coronavirus, Emilia Romagna conta 154 decessi avvenuti nei mesi scorsi

di ect

Milano, 15 ago. (LaPresse) - L'Emilia Romagna conta altri 154 decessi per coronavirus avvenuti nei mesi scorsi. Lo comunica il ministero della Salute. A seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati.

