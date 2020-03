Coronavirus, E.Romagna: 543 contagiati, 4 nuovi decessi

di lcl

Milano, 4 mar. (LaPresse) - In Emilia-Romagna il bilancio del coronavirus è salito a 543 persone contagiate, 124 in più rispetto all'aggiornamento di ieri pomeriggio, a fronte di 2.385 test refertati. Tutti presentano un quadro clinico non grave o addirittura asintomatico. I decessi sono saliti a 22 (più 4 a ieri).

