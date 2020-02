Coronavirus, Duomo Milano resta chiuso a turisti fino a nuove disposizioni

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione Coronavirus, proseguirà, fino a nuove deliberazioni da parte delle autorità competenti, con la sospensione dell'ingresso al Complesso Monumentale del Duomo di Milano per i turisti". Lo comunica in una nota la Veneranda Fabbrica del Duomo.

