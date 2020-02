Coronavirus, donna sospetta in Romania: arrivata da Lombardia

di vln/ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - Una donna romena è stata ricoverata in ospedale a Buzao, in Romania, perché proveniente dalla zona in Lombardia focolaio del coronavirus. Lo riporta l'agenzia romena Agerpres spiegando che la donna era arrivata con un minibus proveniente dalla Lombardia. Le effettueranno le analisi nella mattinata di domani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata