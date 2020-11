Coronavirus, dg Cardarelli: Forte afflusso non significa abbandono pazienti

di scp

Napoli, 12 nov. (LaPresse) - "L'afflusso notevole di pazienti nel pronto soccorso ha diversi significati. Da una parte c'è questa grande disponibilità del pronto soccorso nell'accogliere e nell'assistere chiunque accede e dall'altro non significa per nulla un abbandono dei nostri pazienti. I pazienti sin dall'ingresso vengono seguiti, valutati, sottoposti agli esami diagnostici e alle terapie. In questo caso il paziente autonomamente dalla zona Sospetti dove era ricoverato è andato in bagno e lì ha trovato purtroppo la morte". Così il direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli Giuseppe Longo in un videomessaggio su quanto accaduto ieri. "È da elogiare - aggiunge - il grande sforzo che tutti gli operatori, medici, infermieri, tecnici, oss, stanno in questo momento fornendo con turni massacranti. I nostri operatori salvano continuamente vite umane, ne seguiamo sia tutte le patologie dell'emergenza urgenza, sia dell'alta specialità, e in questo momento tutte le diverse patologie dei pazienti affetti da Covid"-

