Coronavirus, Del Bono: In alcune zone serve provvedimento più restrittivo

di mad

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "Al Governo e alla Regione chiediamo di adottare provvedimenti differenziati a seconda dei territori. Non siamo tutti uguali. Una disposizione nazionale, che vale per tutti, non è adeguata in questo momento. Va bene il Dpcm a livello nazionale, a livello delle province di Brescia, di Bergamo, di Cremona, di Lodi, di Piacenza, andrebbe adottato un provvedimento più restrittivo e più ad hoc". Lo ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, raggiunto da LaPresse, a proposito dell'emergenza coronavirus. La sua città è stata quella che ieri ha registrato più nuovi contagi, 484 in un giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata