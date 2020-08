Coronavirus, De Luca: Test per tutti i campani rientrati dall'estero

di lcl

Milano, 11 ago. (LaPresse) - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto con una nuova ordinanza, di cui sono stati anticipati i contenuti, l'obbligo "per tutti i cittadini residenti in Campania che facciano rientro da vacanze all'estero con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale di segnalarsi alla competente Asl per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata