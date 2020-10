Coronavirus, De Luca: Situazione peggiore di marzo anche per ritardi governo

di lca

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "La situazione si è aggravata anche per i ritardi del Governo, ritardi che continua ad avere", tanto che in Campania "a marzo nella punta più alta i ricoveri Covid erano 622, già oggi sono 1.300 ricoveri, a marzo i positivi erano 4mila, oggi sono 40mila". Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in Campania. In dettaglio, secondo De Luca - che cita il professore Galli - "avendo aperto l'Italia e mischiato le carte, oggi scontiamo quella diffusione generale".

