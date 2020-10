Coronavirus, De Luca: Scuole infanzia chiuse perché bimbi 0-5 vettori terribili

di lca

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Solo oggi abbiamo registrato 78 contagi tra i bambini 0-5 anni ed è il motivo per cui chiudiamo le scuole dì'infazia. Sono vettori terribili per le famiglie, anche se asintomatici ma contagiano un maniera spaventosa". Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in Campania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata