Coronavirus, De Luca: 'Milano non si ferma', poi hanno contato migliaia di morti

di scp

Torino, 22 lug. (LaPresse) - “Quando noi chiudevamo, in altre parti d'Italia si facevano iniziative pubbliche: 'Milano non si ferma', 'Bergamo non si ferma', 'Brescia non si ferma'. Poi si sono fermati a contare le migliaia di morti. Non le centinaia, le migliaia di morti". Così il governatore campano Vincenzo De Luca in visita all'ospedale di Sapri (Salerno). “Provate a immaginare se Codogno fosse stato in Campania anziché in Lombardia: non avremmo potuto aprire bocca per altri 200 anni”, ha aggiunto.

