Coronavirus, De Luca: Lockdown Napoli e Milano? Misure efficaci sono nazionali

di lca

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Sui paventati lockdown di Milano e Napoli, definiti una "ultima stupidagine", "nessuno si permetta di immaginare misure mezze e mezze per la gravità del contagio, le uniche misure efficaci sono misure di carattere nazionale. Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in Campania, precisando che "ci sono regioni che hanno percentuale di contagio superiore alla Campania nelle aree metropolitane".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata