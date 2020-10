Coronavirus, De Luca: In Campania 3.186 positivi ma peggio deve ancora venire

di lca

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Ad oggi in Campania ci sono "3.186 positivi su 18.650 tamponi" ma "il peggio deve ancora venire. Siamo in una situazione più difficile rispetto a febbraio-marzo. La situazione sarà più grave, perché andiamo incontro all'inverno, abbiamo le scuole aperte e l'epidemia influenzale è alle porte". Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in regione.

