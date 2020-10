Coronavirus, De Luca: Governo faccia ora scelta coraggiosa di carattere nazionale

di lca

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "È giunto il momento per il Govero di fare una scelta coraggiosa di carattere nazionale. Ogni ora che passa ci avvicinamo al momento nel quale saremo costretti a decidere con l'acqua alla gola". Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in Campania, aggiungendo che "se avessimo preso queste decisioni un mese prima forse avremmo saltato il Natale. Vediamo cosa succede nelle prossime ore".

