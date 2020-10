Coronavirus, De Luca: Governo continua a perdere tempo prezioso

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Dal Governo c'è stata la "sottovalutazione grave della pesantezza dell'epediamia oggi, i tempi delle decisioni sono inconomatibili con gravità. Il Governo continua a perdere tempo prezioso ancora ora facendon accumulare migliaia di di contagi che stanno mandando in collaso il sistema sanitario del Paese". Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in Campania.

