Coronavirus, De Luca: Da ministra scuola sconcertante ripetizione di litania

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Sulla necessità di tenere aperte le scuole "è sconcertante la ripetenzione di litanie che non hanno nessun contatto con il livello dell'epidemia" da parte di una ministra che "ripete a pappagallo che 'bisogna tenere aperto le scuole. Tenere aperte che cosa? Con scuole che hanno centinai di casi", si deve chiudere. Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in Campania.

