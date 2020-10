Coronavirus, De Luca: Ad Arzano zona rossa perché ci sono mille contagi

di lca

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Ad Arzano abbiamo fatto la zona rossa in un Comune importante perché oggi ci sono mille positivi e non va bene". Così il presidente della Campania Vicenzo De Luca in una diretta Facebook sull'emergenza Covid in Campania ricordando che "troppi cittadini hanno voluto sfuggire ai controlli sanitari".

