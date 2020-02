Coronavirus, dall'Italia stop centri per i visti in Cina fino al 16/2

di ect/vln

Milano, 7 feb. (LaPresse) - A seguito della diffusione del nuovo coronavirus 2019-nCoV, originatasi dalla città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, e in ragione delle misure attuate dalle autorità locali per il contenimento del rischio di contagio, tutti i centri visti italiani nella Repubblica Popolare Cinese rimarranno chiusi fino al 16 febbraio 2020. E' quanto si apprende dall'ambasciata d'Italia a Pechino. "Salvo altre comunicazioni, i Centri Visti riapriranno lunedì 17 febbraio 2020", si legge in un avviso pubblicato sul sito dell'ambasciata.

